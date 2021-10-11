В Хабаровском крае из-за непогоды закрыли паромную переправу
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Из-за пришедшего на территорию Хабаровского края циклона остановлена паромная переправа Ванино - Холмск. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.
Движение было ограничено с вечера 10 октября. Прогнозов о возобновлении работы переправы пока не поступало.
- Ограничение будет действовать до улучшения метеоусловий. Паромы находятся в порту Ванино, - рассказали в пресс-службе главка МЧС края.
КОНКРЕТНО
Актуальную информацию можно узнать по телефонам Сахалинского морского пароходства: 8 (42433) 66208 (в будни) и 8 (42433) 66-102 (в ночное время и выходные дни).
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