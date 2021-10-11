Отопление во всех квартирах Хабаровска включат в течение суток

Отопительный сезон в Хабаровске начался 4 октября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Хабаровске в самом разгаре отопительный сезон. Батареи потеплели во всех 174 учреждениях здравоохранения и в 231 объекте образования. Также отопление появилось в 35 ведомственных, федеральных лечебно-профилактических учреждениях.

Отопительный сезон в Хабаровске начался 4 октября. В первую очередь тепло подают в объекты социальной сферы. Батареи, по данным пресс-службы городской мэрии, теплеют по графику.

Тепло в квартиры города начали подавать 7 октября. Всего к отоплению должны подключить 3527 многоквартирных домов. Без тепла еще остаются 205 домов, в них батареи нагреются в течение суток.

- Подача теплоносителя ТЭЦ города Хабаровска проводится в соответствии с графиком. С понижением температур воздуха показатели будут увеличиваться, - добавил Виталий Федоров, заместитель начальника управления ЖКХ и ЭЖФ мэрии Хабаровска.