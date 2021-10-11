Музыкальный театр в Хабаровске отметит 95-летие. Фото: ХКМТ.

Знаковую юбилейную дату, 95 лет со дня основания, отметит Хабаровский краевой музыкальный театр 14 октября. В этот день главный театр Дальнего Востока представит грандиозное гала-представление «По страницам любимых спектаклей».

Зрителям покажут самые яркие мизансцены и отрывки из полюбившихся спектаклей текущего репертуара и популярных прошлогодних постановок. Как пояснили в пресс-службе музыкального театра, участие в вечере примет вся артистическая труппа театра: солисты, балет, хор и полный состав оркестра.

Гала-представление пройдет 14 октября в 19:00. Театральная программа длится два часа: два отделения с антрактом. Режиссером представления «По страницам любимых спектаклей» стала Ольга Козорез - заслуженный работник культуры России и лауреат премии Правительства России. Сценографией и костюмами занималась Наталья Сыздыкова, заслуженный художник Хабаровского края. За пультом оркестра будет главный дирижер театра Руслан Антипинский - лауреат премии правительства Хабаровского края.

Напомним, Хабаровский краевой музыкальный театр - первый профессиональный театр оперетты в стране. Он был основан в 1926 году. Тогда Первый Дальневосточный трудовой коллектив дал свой дебютный спектакль - оперетту Имре Кальмана «Сильва». Только через год, в 1927 появилась Московская оперетта, а в 1929 году - Санкт-Петербургская музкомедия.

Сейчас Хабаровский музыкальный театр - ведущий на Дальнем Востоке и Восточной Сибири. Коллектив четыре раза становился лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска», а также является многократным победителем региональных фестивалей и конкурсов.

Анастасия НУРАДИЛОВА.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.