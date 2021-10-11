Долгожданные квартиры получат жители проспекта 60-летия Октября в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Аварийные бараки на проспекте 60-летия Октября продолжают сносить. В администрации краевой столицы сообщают, что до конца 2021 года планируется расселить жителей еще 10 ветхих домов.

Речь идет о домах №№ 115, 127, 141, 145, 161, 163, 165, 173, 175, 187 расположенных на проспекте 60-летия Октября. Жителям этих построек администрация города предлагает два варианта: либо получить денежную компенсацию, либо новую благоустроенную квартиру.

13 октября в 16:00 профильное отделение мэрии Хабаровска проведет встречу с собственниками и риелторами. Там будет решаться вопрос покупки администрацией города квартир для расселения жителей из ветхого жилья. Также на встрече определят порядок участия в торгах на электронной торговой площадке. Собрание состоится в актовом зале краевой администрации.

Анастасия НУРАДИЛОВА.

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