Самую высокую стоимость проезда планируют установить в хабаровских автобусах №88

Автобусы №88 связывают Уссурийский бульвар и поселок имени Горького. Фото: @hbk_novosti Фото: Социальные сети

Проезд на автобусах №88 станет самым дорогим в Хабаровске. Цену за одну поездку планируют поднять до 40 рублей. Объявления с предупреждениями размещены в машинах маршрута.

Автобусы №88 связывают Уссурийский бульвар и поселок имени Горького. Маршрут принадлежит коммерческому перевозчику Елене Шадуя, который вправе самостоятельно устанавливать цену за билет. Объявление о повышении стоимости проезда появились в социальных сетях.

Владелица решила установить стоимость проезда в 40 рублей. Это будет самая высокая цена за билет на общественном транспорте во всем городе. Новый тариф, согласно объявлениям в автобусах, будет введен с 13 октября.