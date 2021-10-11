Автоцистерну с горячим битумом разорвало на части в Хабаровском крае

Смертельная авария случилась около 13:00 часов. Фото: @27dps_lazo Фото: Социальные сети

На трассе Хабаровск - Владивосток 11 ноября случилось страшное ДТП. Груженая горячим битумом автоцистерна улетела в кювет. Водитель погиб на месте.

Смертельная авария случилась около 13:00 часов. Volvo, как рассказали «КП» в краевом ГИБДД, ехал из Хабаровска во Владивосток, когда на 165 километре трассы 38-летний водитель потерял управление. Многотонный грузовик занесло в кювет, где он опрокинулся.

Машина превратилась в «месиво» - ее фактически разорвало на части. Сама цистерна лопнула, битум вылился на землю. Страшное ДТП унесло жизнь водителя - от полученных травм он скончался до приезда врачей.