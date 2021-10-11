Льготникам в Хабаровском крае сделали перерасчет субсидий на оплату ЖКХ Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае произвели перерасчет субсидий и компенсаций на оплату ЖКХ для граждан льготных категорий. Это связано с началом отопительного сезона в крае.

– Субсидия и компенсация на оплату услуг ЖКХ являются наиболее востребованными мерами поддержки. Так как с 1 июля 2021 года в России изменили тарифы на оплату ЖКХ, пересмотрены и региональные стандарты стоимости коммунальных услуг. Также, льготы увеличиваются за счет старта отопительного сезона. Так как с появление отопления растут расходы на коммунальные услуги, растет и размер компенсаций, – пояснили в министерстве соцзащиты населения края.

В ведомстве также пояснили, что когда формировались выплатные документы для перечисления субсидий и компенсаций за октябрь, еще не были приняты постановления глав муниципалитетов о начале отопительных сезонов. Поэтому и перерасчет произвели позднее.

Сейчас в Хабаровском крае 169 тысяч граждан льготных категорий, которые получают такую компенсации. В их число входят многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны и труда, и другие федеральные и региональные льготники. Субсидию получают 37 тысяч семей и граждан, которые проживают одни. Для получения такой льготы рассчитываются расходы граждан на оплату коммунальных услуг с учетом региональных стандартов нормативной площади жилого помещения и стоимости ЖКУ. Субсидия перечислятся при условии превышения 22% этих расходов от совокупного дохода семьи.

Как пояснили в минсоцзащиты населения края, в октябре деньги перечислят тем, кто получает поддержку через кредитные учреждения. Тем, кто получает выплаты через почтовые отделения, субсидию перечислят в ноябре. В некоторых северных районах края выплаты начались в прошлом месяце, так как там отопительный сезон стартовал раньше.

В 2021 году на субсидии из бюджета края выделено 2,92 миллиарда рублей.

Анастасия НУРАДИЛОВА

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