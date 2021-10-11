Погода в Хабаровске 12 октября 2021: +16 градусов и ветер

В Хабаровском крае наступило бабье лето Фото: Александра ШОПЕНКО

В Хабаровском крае наступило бабье лето. Финальные теплые деньки немного подпортит ветер. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по региону.

В Хабаровске осадков не ожидается. Температура ночью +1+3 градуса, днем столбик термометра покажет +14+16 градусов. Ветер юго-западный, западный 6-12 метров в секунду.

На юге региона без существенных осадков. Температура ночью -2+3 градуса. Днем воздух прогреется до +12+17 градусов. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду.

В центре края также без существенных осадков. Температура ночью -9+7 градусов. Днем +10+17 градусов. Ветер различных направлений 4-14 метров в секунду.

Без существенных осадков и в северных районах края. Температура ночью -7+2 градуса. Днем столбик термометра будет в пределах +3+14 градусов. Ветер западный 3-14 метров в секунду. На побережье Тугуро-Чумиканского района местами порывы до 15-20 метров в секунду.