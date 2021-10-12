Коронавирус унес жизни четырех человек за сутки в Хабаровском крае

В Хабаровском крае с начала пандемии коронавирус нашли у 87 189 человек Фото: Андрей КАРА

За минувшие сутки (11 октября) в Хабаровском крае зарегистрировано 299 новых случаев заражения коронавирусом. Все заболевшие находятся на изоляции. 21 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ковид унес жизни четырех человек.

Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Хабаровске. Здесь коронавирус нашли у 281 человека. Еще 18 заболевших зарегистрировано в Хабаровском районе. Об этом сообщили в минздраве региона.

В Хабаровском крае с начала пандемии коронавирус нашли у 87 189 человек. Справились с опасной инфекцией 80 983 пациента, 251 из них выписался за прошедшие сутки. Лечение получают 5 365 человек. Коронавирус стал причиной смерти 841 жителя региона.

В регионе развернуто 1652 койки, из них свободно - 190. Привиты от коронавируса 353 310 человек. Полностью завершили вакцинацию 329 929 жителей региона.