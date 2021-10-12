Против антиковидных QR-кодов высказалось больше половины жителей Хабаровского края

Роспотренадзор Хабаровского края рекомендовал ввести в регионе систему QR-кодов Фото: Иван МАКЕЕВ

Роспотренадзор Хабаровского края рекомендовал ввести в регионе систему QR-кодов, которые позволяют посещать общественные места. Получить его могут те, кто сделал прививку против коронавируса, переболел опасной инфекцией не позже, чем полгода назад, или имеющие медотвод от вакцинации. Против введения подобной системы высказались 58 процентов опрошенных жителей региона.

Поддержал инициативу 31 процент опрошенных (каждый третий). Затруднились ответить 11 процентов респондентов. Об этом говорится в данных исследования hh.ru. «Да» сказали 36 процентов опрошенных мужчин и 31 процент женщин.

За QR-коды высказались сотрудники научной и образовательной сферы (40 процентов), строительства (37 процентов), IT (36 процентов). Противников идеи больше среди юристов (70 процентов). Среди медицинских работников «нет» сказали 59 процентов опрошенных, «да» - 32 процента.

За COVID-free зоны выступили 26 процентов жителей региона. Причем чем выше возраст опрошенных, тем больше доля тех, кто согласен с данной инициативой. Восемь процентов респондентов считают, что введение QR-кодов мотивирует поставить прививку.