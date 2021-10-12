Сотрудник колонии на Колыме проносил телефоны заключенным за взятки

Уголовное дело возбуждено по девяти эпизодам получения взятки и превышения должностных полномочий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работник колымской колонии строгого режима №4 сменил форму на нары. Младший инспектор группы надзора отдела безопасности сговорился с заключенными и решил им помогать. Естественно, не бесплатно.

Сидельцы предложили инспектору передавать им мобильные телефоны, которые запрещены в колониях. Первый гаджет мужчина отдал заключенным в мае 2020 года. За свою восьмимесячную карьеру курьером инспектор пронес 21 телефон. В целом услуги мужчины обошлись сидельцам в 210 тысяч рублей.

В декабре того же года инспектора задержали - за ним некоторое время приглядывали сотрудники ФСБ и отдела собственной безопасности колымского ФСИН. Уголовное дело возбуждено по девяти эпизодам получения взятки и превышения должностных полномочий.

- Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденный лишен специального звания и права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок пять лет, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Магаданской области.

Приговор суда в законную силу не вступил.