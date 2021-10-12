Бюджетный кредит в 3,7 миллиарда рублей одобрили Хабаровскому краю

На выделенные деньги будут построены детский сад, тепломагистраль №35 и дорожные объекты в микрорайоне «Ореховая сопка» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хабаровский край одним из первых в стране получил добро на инфраструктурный бюджетный кредит. Федеральная казна выделит региону 3 миллиарда 750 миллионов рублей. На эти деньги будут построены детский сад, тепломагистраль №35 и дорожные объекты в микрорайоне «Ореховая сопка».

- Отсутствие тепломагистрали №35 от хабаровской ТЭЦ-3 было сдерживающим фактором развития микрорайона. Поэтому основная часть кредита будет направлена на строительство этого социально значимого объекта. На возведение инженерных сетей и коммуникаций по теплоснабжению «Ореховой сопки» предусмотрено 2 миллиарда 250 миллионов рублей. Это даст мощный толчок для развития застройки в этом микрорайоне, на первом этапе предусмотрено введение 660 тысяч квадратных метров жилья, - рассказала Мария Авилова, первый заместитель председателя правительства региона.

В заявке на кредит речь идет и о развитии транспортной инфраструктуры по улице Героев Пассаров и детского сада на Совхозной - Шатова на 320 мест. Дорога будет построена в два этапа, на работы направят 835 миллионов рублей. Что касается детского сада, то он станет самым крупным в краевой столице. На проект выделено 662 миллиона рублей.

Помимо кредита будут использоваться деньги из казны региона, частные средства.