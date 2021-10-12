Потерявшая котят редкая тигрица Злата отметилась с новым выводком в Хабаровском крае

В сентябре отметилась тигрица Злата, да не одна, а с двумя малышами Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

В Большехехцирском заповеднике специалисты получили новые данные с фотоловушек. Перед автоматическими камерами прощеголял амурский тигр Одыр и его спутница - Злата в сопровождении двух малышей, которых еще никто не видел.

Перед автоматическими камерами прощеголял амурский тигр Одыр Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

- В сентябре отметилась тигрица Злата, да не одна, а с двумя малышами. Неожиданно было видеть двух маленьких тигрят, а не трех, что родились летом прошлого года и должны бы уже стать размером с мать, - рассказал Константин Шайдуров, научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Почти год в заповеднике свирепствует африканская чума свиней. Болезнь почти выкосила диких кабанов, которые составляют 65-70 процентов рациона тигра на Хехцире. Из-за этого полосатые коты оказались в пищевой блокаде. Взрослые особи с трудом находили пропитание, малыши зачастую оставались голодными.

- Кабан служит главным объектом питания и тигрят, которые способны нормально расти и развиваться исключительно на мясе этих копытных. Очевидно, столкнувшись со столь серьезной проблемой накануне зимы - полное отсутствие кабанов, тигры были поставлены на грань выживания. Ведь такие виды как гималайский медведь, барсук и енотовидная собака, составляющие в теплое время года и без того малонадежную альтернативу привычной пище, ушли в зимнюю спячку. Поэтому прошлой зимой тигры в заповеднике были вынуждены голодать. Возможно, от бескормицы или по другой причине, но к концу прошедшей зимы тигрица Злата была уже одна, - считает специалист.

Фотоловушки фиксируют кабанов в разных местах заповедника Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Но жизнь не стоит на месте, и уже в 2021 году Злата вновь стала матерью. У редкой кошки родились двое тигрят. Это уже третье потомство самки.

Прогнозы на выживаемость тигров хорошие: фотоловушки фиксируют кабанов в разных местах заповедника. Некоторые выходят прогуляться с многочисленным потомством. Хороший урожай желудя дуба монгольского и ореха кедра корейского дает основания полагать, что популяция кабанов будет процветать. Но свои коррективы может внести глубокоснежная зима и повторная вспышка африканской чумы свиней.