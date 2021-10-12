Пьяный пассажир крикнул о бомбе на самолете рейса «Хабаровск - Мирный»

Самолет осмотрели, сообщение оказалось ложным Фото: Иван ВИСЛОВ

Максим (имя изменено - прим. ред.) вместе с другом собирался вылететь из Хабаровска в Мирный (Якутия). Перед дорогой мужчина выпил, да так много, что едва мог держаться. В итоге пассажир стал дебоширить.

Пьяного Максима отказались пускать на борт самолета. Мужчина стал громко возмущаться, но сотрудники аэропорта были непреклонны. Тогда дебошир заявил о том, что самолет заминирован.

- Пассажиров и экипаж эвакуировали, на место прибыли экстренные службы. Самолет осмотрели, сообщение оказалось ложным, - сообщили «КП» в УТ МВД России по ДФО.

Дебошира с приятелем сняли с рейса. Самолет с 25 пассажирами вылетит в ближайшее время.