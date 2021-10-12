Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 октября 2021 6:45

Сотрудники прокуратуры Хабаровского края взобрались на Хехцир в честь своего праздника

Восхождение посвящено трехсотлетию российской прокуратуры
Илья ФЕДУЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Они развернули на вершине флаг своего ведомства

Они развернули на вершине флаг своего ведомства

Фото: Прокуратура Хабаровского края

Работники краевой и амурской прокуратур решили активно отпраздновать свой профессиональный праздник - трехсотлетие российской прокуратуры.

В честь этого события сотрудники ведомства решили преодолеть маршрут «Диагональный километр». Его протяженность 11 километров с перепадом высот более 500 метров. Завершился поход восхождением на гору.

Добравшись до вершины горы, правоохранители развернули флаг прокуратуры Российской Федерации.

Горный хребет Хехцир расположен на юге Хабаровского края, в 12-30 километрах от краевой столицы. Максимальный размер в длину - 35 километров, а в ширину - 10 километров.