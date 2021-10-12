Сотрудники прокуратуры Хабаровского края взобрались на Хехцир в честь своего праздника

Они развернули на вершине флаг своего ведомства
Фото: Прокуратура Хабаровского края
Работники краевой и амурской прокуратур решили активно отпраздновать свой профессиональный праздник - трехсотлетие российской прокуратуры.
В честь этого события сотрудники ведомства решили преодолеть маршрут «Диагональный километр». Его протяженность 11 километров с перепадом высот более 500 метров. Завершился поход восхождением на гору.
Добравшись до вершины горы, правоохранители развернули флаг прокуратуры Российской Федерации.
Горный хребет Хехцир расположен на юге Хабаровского края, в 12-30 километрах от краевой столицы. Максимальный размер в длину - 35 километров, а в ширину - 10 километров.