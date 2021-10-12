Жителей Хабаровского края старше 60 лет будут прививать от COVID-19 «Спутником Лайт» Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровчане старше 60 лет будут вакцинироваться «Спутником Лайт». Использование вакцины для этой возрастной группы разрешил Минздрав России. Это необходимо для получения жителями России из группы риска иммунитета к COVID-19.

Вакцинация разрешена лицам от 18 лет. Однако особенно врачи рекомендуют привиться пожилым людям в возрасте от 60 лет. Это связано с тем, что около 85% погибших от COVID-19 были из этой возрастной категории.

Гражданам России прививку делают бесплатно. Для этого при вакцинации нужно иметь при себе три документа: паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед прививкой пациента осматривает врач-терапевт.

- «Спутник Лайт» создан для использования при ревакцинации, а также для вакцинирования пациентов старше 60 лет. Однако он подойдет для всех, кто хочет быстрее решить вопрос. В отличие от других прививок от этого вируса, «Спутник Лайт» ставится один раз. По составу это первый компонент вакцины «Спутник V», - пояснил Айрат Махмутов, главный врач хабаровской городской больницы №2.

Иммунитет после вакцины появляется на десятый день прививки. Но это не отменяет использования дополнительных мер защиты от вируса: ношение масок, соблюдение дистанции и пользование антисептиками.

- Привиться от COVID-19 в Хабаровске можно в 42 медучреждениях региона. Также по городу развернуто 11 мобильных пунктов. Кроме этого, на выезде работает 201 бригада, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Всего в регион поступило 546 388 доз вакцины, из них 84 772 - «Спутника Лайт».

На сегодняшний день иммунитет к COVID-19 выработался у 352 346 человек, полностью завершил вакцинацию 328 921 житель края.

Анастасия НУРАДИЛОВА.

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