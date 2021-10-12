Мошенники выманили у хабаровчанина более восьми миллионов рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Еще один случай перевода денег мошенникам зафиксирован в Хабаровском крае. На этот раз пострадал житель одного из пригородных сел краевой столицы. Как сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю, мужчина перечислил злоумышленникам около восьми с половиной миллионов рублей.

Схема вполне классическая. Хабаровчанину позвонили с московского номера. Собеседник на другом конце провода представился сотрудником банка и заявил, что с карты мужчины неизвестные пытаются снять крупную сумму денег. Он предложил перевести денежную сумму на резервный счет.

Хабаровчанин выполнил указания. Тогда лжеспециалист рассказал об эксклюзивных банковских программах и предложил поучаствовать в них на максимально выгодных условиях. Поверив в «золотые горы», которые наобещал мошенник, мужчина согласился. В итоге не только потерял свои сбережения, но и оформил на себя несколько крупных кредитов в двух банках. Полученные денежные средства перевел на указанные мошенником счета. На этом связь со звонившим оборвалась.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до десяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые мероприятия по поиску мошенников.

Анастасия НУРАДИЛОВА.

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