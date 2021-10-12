Вандалы разгромили сквер врачей в Хабаровске и украли лавочки и урны Фото: Администрация Хабаровска

Из сквера врачей Хабаровска неизвестные вынесли качели, 5 лавочек и 7 урн. Администрация краевой столицы обратилась в полицию.

Благоустройство сквера, расположенного по улице Тихоокеанской, завершается. Оставалось только установить скульптуру, которая посвящена медикам, а также обустроить зону для занятий спортом. Но теперь увидеть обновленный сквер во всей красе получится только в конце месяца. Не хватает украденных малых архитектурных форм.

- Мы сняли самостоятельно две качели, их нужно было доработать после замечаний от общественности. Через несколько дней из сквера кто-то унес 5 лавочек и 7 урн. И оставшиеся качели сняли. Похитители, скорее всего, использовали болгарку, - рассказал Андрей Кушнаренко, представитель МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту».

Также он пояснил, чтобы унести урны, похитителям тоже пришлось приложить силу. Они были прикреплены к брусчатке специальными крепежами. Брусчатка тоже сломана. Загадкой осталось, как вандалам удалось унести лавочки: они большого веса и размера.

Как сообщают в администрации Хабаровска, восстанавливать разрушенный и обворованный сквер будет подрядчик в рамках гарантийных обязательств. По ним, еще в течение пяти лет, подрядчик будет исправлять все поломки и недочеты самостоятельно.

Чтобы в дальнейшем ситуация не повторялась, в сквере врачей Хабаровска рабочие закрепляют оставшиеся метровые арматуры и приваривают лавочки. Поломки, причиненные вандалами, планируется устранить к концу месяца.

Анастасия НУРАДИЛОВА

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