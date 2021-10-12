Студента техникума подозревают в «минировании» института культуры в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске возбудили уголовное дело после «минирования» института культуры. Подозреваемый - житель микрорайона Красная Речка, 20-летний студент одного из хабаровских техникумов.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, свой поступок парень объяснил хулиганскими побуждениями.

Напомним, звонок о заложенном взрывном устройстве в Хабаровском государственном институте культуры поступил 4 октября в 13 часов. Тогда были задействованы все спецслужбы города. Студентов и работников вуза эвакуировали. Однако факт опасности не подтвердился.

- Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Телефонный» терроризм». Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас 20-летний студент находится под подпиской о невыезде. Правоохранительными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Анастасия НУРАДИЛОВА.

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