Студента техникума подозревают в «минировании» института культуры в Хабаровске
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Хабаровске возбудили уголовное дело после «минирования» института культуры. Подозреваемый - житель микрорайона Красная Речка, 20-летний студент одного из хабаровских техникумов.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, свой поступок парень объяснил хулиганскими побуждениями.
Напомним, звонок о заложенном взрывном устройстве в Хабаровском государственном институте культуры поступил 4 октября в 13 часов. Тогда были задействованы все спецслужбы города. Студентов и работников вуза эвакуировали. Однако факт опасности не подтвердился.
- Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Телефонный» терроризм». Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Сейчас 20-летний студент находится под подпиской о невыезде. Правоохранительными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Анастасия НУРАДИЛОВА.
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