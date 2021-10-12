Шесть рыбаков за сутки спасли в Хабаровском крае. Фото: комитет Правительства Хабаровского края по гражданской защите.

Группа спасателей Хабаровского края в прошедший понедельник, 11 октября, дважды выезжала на поисково-спасательные операции. Всего за одни сутки удалось спасти шесть рыбаков.

- Операции прошли напряжено. В понедельник, 11 октября, вода была большой, из-за этого было сложно подойти к островкам, где находились люди. Пока эвакуировали их, увидели другие лодки на воде. Непонятно, зачем люди так рискуют жизнью, - рассказывает спасатель Андрей Ходаков, руководивший обеими спасательными операциями.

Пять из шести спасенных рыбаков 8 октября отправились на рыбалку в районе села Воронежского. Ухудшение погоды их не смутило. Кроме того, на свой страх и риск они перегрузили небольшую лодку со слабеньким мотором лишним грузом. Рыбалку пришлось закончить через три дня, в воскресенье. Лодку унесло из-за шторма. Сами рыбаки остались на островке посреди реки. Чтобы спастись, позвонили по номеру 112.

Спасатели долго кружили на катере, чтобы найти рыбаков. Всех пятерых доставили на берег, медицинская помощь не потребовалась.

Еще один случай с участием рыбака произошел примерно на том же участке реки в этот же день. Резиновая лодка перевернулась вместе с мужчиной. Рыбака спасло то, что он был в спасательном жилете и смог сам выбраться на островок. Его быстро нашли спасатели. Медицинская помощь мужчине не понадобилась. Как выяснилось, этого рыбака спасают уже второй раз. Однако нужных выводов он не сделал.

Как сообщают в комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите, в регионе участились подобные случаи. С начала осени уже проведено семь поисковых операций. Не все они закончились успешно. Отмечается, что чаще всего причиной подобных трагедий является злоупотребление алкоголем.

Анастасия НУРАДИЛОВА.

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