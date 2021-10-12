Субсидированные авиабилеты вновь начнут продавать в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Жители Дальнего Востока снова смогут купить авиабилеты в Москву со скидкой. Также впервые будет снижен тариф на перелет в Санкт-Петербург. Продажа льготных билетов начнется уже в ближайшее время. Ориентировочно - к началу следующей недели.

С начала этого года около 450 тысяч дальневосточников уже воспользовались такой возможностью и приобрели авиабилеты в столицу по сниженной стоимости.

- В начале года выделялось пять миллиардов на субсидирование авиаперелетов для дальневосточников. Со скидкой можно было улететь из 12 дальневосточных городов. Теперь к этому списку добавлены Чита и Якутск, - отметил Михаил Мишустин, председатель Правительства РФ.

Сообщается, что воспользоваться скидкой на авиабилет в Санкт-Петербург можно при вылете из семи городов Дальнего Востока, в том числе из Хабаровска.

Билеты по льготному тарифу будут доступны всем гражданам, прописанным в дальневосточном регионе. Перелет в Москву обойдется в 10 700 рублей в одну сторону, а в Санкт-Петербург можно будет улететь за 10 950 рублей.

- Авиакомпании могут дополнительно снизить стоимость билета. Так, например, «Аэрофлот» еще на 25% удешевил льготные билеты. Эта программа закончится 30 ноября, - пояснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

В этот раз на субсидирование льготных авиабилетов направлено 490 миллионов рублей. Сэкономить на авиаперевозках смогут 50 тысяч человек.

Анастасия НУРАДИЛОВА.

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