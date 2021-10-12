Житель Комсомольска-на-Амуре попался на краже козы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У 65-летней пенсионерки из Комсомольска-на-Амуре украли козу. Женщина обратилась в правоохранительные органы. Ущерб оценила в шесть тысяч рублей. Подозреваемый - безработный 35 лет.

Правоохранительным органам он рассказал, что находился в состоянии алкогольного опьянения, когда в голову пришла мысль украсть животное. Он перелез через забор дома пенсионерки и вывел из сарая козу. Позже мужчина продал козу приятелю, а вырученные деньги, две тысячи рублей, потратил на свои нужды.

Расследование уголовного дела по факту кражи уже окончено. В пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю пояснили, что дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Анастасия НУРАДИЛОВА.

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