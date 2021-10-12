В Хабаровском крае стартовал проект «Батя» Фото: Социальные сети

Проект «Батя», направленный на социализацию трудных подростков, стартовал в Хабаровском крае. Об этом сообщили в аккаунте ПСО «Амур-поиск» в Instagram. Помощь окажут ребятам, у которых тяжело складываются отношения в семье.

В течение трех месяцев каждый день с трудной молодежью будут заниматься инструкторы.

- В проекте ребятам расскажут о здоровом образе жизни, для них будут проведены занятия в тренажерном зале, инструкторы составят специальную программу тренировок. Также молодежь познакомиться с историей края, для этого будут проведены экскурсии в музеи, - рассказывают в ПСО «Амур-поиск».

Кроме этого, трудным подросткам предоставят возможность трудоустроиться у партнеров проекта в соответствии с трудовым кодексом. Молодежь познакомят с профессиями пожарного и спасателя.

Проект реализуется без государственной поддержки, силами неравнодушных людей. Все подробности по телефону: 8-909-857-63-00.

Анастасия НУРАДИЛОВА

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