Погода в Хабаровске 13 октября 2021: без осадков Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

13 октября в Хабаровске осадков не ожидается. Днем температура воздуха поднимется до +18 градусов. Ночью от +2 до +4. Скорость южного ветра составит 6-11 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС региона.

На юге края без осадков. В светлое время суток ожидается от +16 до +21 градусов. Ночью - от -1 до +4. Скорость южного ветра составит до 12 метров в секунду.

В центральных районах без осадков. В течение дня столбики термометров покажут от +11 до +19 градусов. Ночью ожидаются заморозки: от -4 до +5 градусов. Ветер южный 3-14 метров в секунду.

На севере региона местами возможны осадки в виде снега. На побережье Охотского района порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. На остальной территории от 9 до 14 метров. Днем ожидается от 0 до +6 градусов. Ночью - от 0 до +5.

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