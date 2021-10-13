Число новых заболевших коронавирусом в Хабаровском крае превысило 300 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае за сутки коронавирус был обнаружен у 301 человека. Об этом сообщили в минздраве региона.

Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 184, Нанайском районе - 27, в Лазо - 22, в Хабаровском - 21, в Тугуро-Чумиканском - 17. В остальных районах наблюдаются единичные случаи заражений.

- Выздоровели 279 жителей края, 36 находятся в тяжелом состоянии, 17 подключены к аппаратам ИВЛ. Один скончался, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 1986 коек для ковид-больных. Свободны 519.

КОНКРЕТНО

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 87 490 случая коронавируса;

81 262 человека выздоровело;

5386 находятся на лечении (1467 в стационаре, амбулаторно 3919);

Скончались 842 человека.

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