Убирать снег с дорог Хабаровска будут 130 спецмашин Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске убирать снег с дорог будут 130 спецмашин, а чтобы проезжие части не были похожи на ледяной каток, для их посыпки закуплены сотни тонн материалов, сообщили в администрации города.

Закуплено 10 тысяч тонн песка, 120 тонн соли и 160 тонн противогололедного реагента «Бионорд».

- Работа в зимний период по содержанию улично-дорожной сети будет осуществляться в круглосуточном режиме, без выходных. На эти цели в бюджете города предусмотрено 215 миллионов рублей, что составляет 30% от необходимой суммы. Поэтому в приоритете будет осуществляться уборка основных магистралей, остановок и пешеходных переходов, - сказал заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Панащатенко.

По его словам, вывозиться снег будет на два полигона, которые находятся в районе улицы Прогрессивной и рядом с микрорайоном «Ореховая сопка».

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