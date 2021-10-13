В ЕАО появился первый ангиограф — аппарат для проведения операций на сосудах. Фото: Правительство ЕАО

В Еврейской автономной области появился первый ангиограф - аппарат для проведения операций на сосудах. Для местных жителей это долгожданное приобретение, ведь раньше в случае возникновения необходимости пациентов приходилось отправлять к хирургам Хабаровского края, сообщается на сайте регионального правительства.

По словам заведующей региональным сосудистым центром областной больницы Анжелики Дегтяревой, шесть человек уже готовятся к операциям.

- Части из них будет показано стентирование - восстановление кровотока в сосуде с помощью установки стента - специального металлического протеза. Среди этих пациентов - два с инфарктом. Одного должны были увезти сегодня в Хабаровск, но теперь нам не нужно отправлять пациента в другой регион, так как мы можем выполнить операцию самостоятельно, - рассказала она.

Заниматься оперированием пациентов будет опытный хирург из Хабаровска Михаил Соколов. Для этого он специально переехал в соседний регион. Также он пригласил себе в помощь коллегу, заведующего отделением рентгенхирургии в хабаровской железнодорожной больнице Евгения Шубина.

По подсчетам специалистов, на переоснащение регионального сосудистого центра было потрачено 66,8 миллиона рублей по нацпроекту «Здравоохранение» и 85 миллионов рублей по линии Минвостокразвития России.

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