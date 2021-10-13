В Хабаровск из Москвы доставят девять новых трамваев Фото: Администрация Хабаровска

Трамвайный парк Хабаровска в скором времени заметно обновится. В столицу дальневосточного региона поступят из Москвы девять новых вагонов, сообщили в администрации города.

- Конкурс на доставку планируем провести в январе следующего года. Ожидаем, что их привезут в марте-апреле. Все трамваи, которые поступят, не новые, однако они значительно свежее хабаровских, которым по 25-35 лет, - отметил начальник управления промышленности, транспорта, связи Владимир Ощановский.

Он также сообщил, что уже решается вопрос о поставке еще десяти трамваев. Заявка отправлена в столицу страны, и если ее одобрят, вскоре горожане заметят существенное обновление парка электротранспорта.

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