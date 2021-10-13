В Хабаровске снесли семь опасных недостроев
Фото: Администрация Хабаровска
Хабаровские активисты добились сноса семи заброшенных зданий. В ОНФ уверены: недострои несут в себе серьезную угрозу.
Как сообщили в пресс-службе общественной организации, ожидается, что к концу года удастся ликвидировать еще три заброшенных стройки.
Всего в Хабаровском крае по итогам проведения мониторинга было выявлено порядка 100 заброшенных зданий, 63 из них находятся в Хабаровске.
- Эти руины опасны, их в поисках приключений с удовольствием исследуют несовершеннолетние. Как результат - травмы разной степени тяжести, вплоть до летального исхода. Мониторинг мы провели еще в апреле, все материалы передали в мэрию, а затем и в городскую прокуратуру. В настоящее время помимо тех руин, которые будут ликвидированы до конца этого года, к 10 недостроям ограничен подход, а на оставшихся площадках размещены предупредительные таблички, - говорит руководитель исполкома хабаровского регионального отделения ОНФ Юрий Рошка.
Особое внимание общественников также приковано к Чегдомыну, где есть 31 «заброшка», и Верхнебуреинскому району, где были выявлены 46 таких зданий.
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