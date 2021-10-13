В школах Хабаровского края начали проверку качества образования
Фото: Правительство Хабаровского края
В школах Хабаровского края начали проверку качества образования. В регионе проходит исследование, в котором принимают участие ученики 6-8-х классов, сообщили в правительстве региона.
- В Хабаровском крае проверка проводится в школах поселка Литовко и села Болонь Амурского района, многопрофильном лицее Верхнебуреинского района, комсомольской школе №6, а также в хабаровских школах №№12, 13 и 66. Участниками исследования станут 340 детей, - рассказали в пресс-службе аппарата управления.
Проверяется, в частности, то, насколько дети умеют сотрудничать с педагогом и сверстниками. В региональном минобразования отметили, что исследование проводится анонимно.
Результаты исследования помогут определить дальнейшее направление развития системы образования.
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