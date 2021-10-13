В Восточном военном округе вакцинированы почти 100% военнослужащих. Фото: Пресс-служба ВВО

В Восточном военном округе вакцинировано от COVID-19 почти 100 процентов личного состава. Об этом рассказал начальник медицинской службы Восточного военного округа полковник медицинской службы Арсалан Бальжинимаев.

По его словам, военные с самых первых дней борьбы с коронавирусом строго соблюдали все требования оперштаба. Личный состав проходил регулярные медосмотры, носил маски и соблюдал дистанцию. Если кто-то заболевал, то его сразу изолировали. Кроме того, регулярно дезинфицировались места проживания и массовых мероприятий.

Как только была получена вакцина от инфекции, началась активная прививочная кампания.

- Венцом прививочной кампании стала вакцинация более 98% личного состава, за исключением только личного состава, имеющего медицинские противопоказания. С июля 2021 года в войсках военного округа приступили к проведению ревакцинации личного состава. На сегодняшний день уже ревакцинировано более 50% личного состава, - сообщил полковник медицинской службы Арсалан Бальжинимаев.

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