Шесть медалей завоевали хабаровские спортсмены на турнире по вольной борьбе Фото: Правительство Хабаровского края

Всероссийский турнир по вольной борьбе «Ерофей Хабаров» прошел в краевой столице. Борцы соревновались в Универсальном краевом спортивном комплексе. Спортсмены из Хабаровского края завоевали шесть наград.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства края, в соревнованиях приняли участие спортсмены из 10 регионов России. Команда Хабаровского края стала одной из самых многочисленных.

- Этот турнир появился одним из первых в Хабаровском крае. Существует уже около 50 лет. Мы хотим развивать его до международного уровня, расширять географию участников, - рассказал Константин Ефимов, президент федерации спортивной борьбы Хабаровского края.

В рамках турнира на ковер вышли спортсмены 10 весовых категорий. Хабаровчане победили в шести из них. Золото завоевал Валентин Груздев. Он выступал в весовой категории до 74 килограммов. Серебро у двух хабаровских спортсменов - Романа Дикуна и Али Яндиева. Они боролись в тяжелом весе: до 88 и до 92 килограммов. Бронзу завоевали сразу три борца - Нарек Саакян, Сосо Тороян, Илья Щербинин. Они выступили в категории до 65, до 70 и 97 килограммов.

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