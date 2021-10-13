Слабовидящим хабаровчанам неудобно добираться в Фонд социального страхования Фото: Администрация Хабаровска

В администрацию города Хабаровска обратились представители Всероссийского общества слепых. Их волнует вопрос о неудобном подходе к Фонду социального страхования на улице Ленинградской.

Задумались о проблеме не просто так. Марина Лысенко, председатель общества слепых, с сопровождающим прошла от остановки «Городской дворец культуры» до здания ФНС. Преодолев подземный переход, нужно пройти еще два пешеходных перехода. Для людей со слабым зрением такой маршрут крайне неудобен и опасен.

- Людям с нарушением зрения часто приходится оформлять документы для получения реабилитационных средств, санаторно-курортного лечения и другие необходимые документы. Поэтому они часто обращаются в Фонд социального страхования, - отметила Марина Лысенко.

Вместе с сотрудником городского управления социальной работы с населением она обсудила необходимые изменения на пути к фонду. Марина Лысенко предложила в некоторых местах установить более высокие бордюры. Тогда слабовидящим людям будет проще ориентироваться с помощью трости.

- Необходимо проложить предупреждающую выпуклую плитку перед пешеходными переходами и после них. На самом здании фонда нужно установить звуковой сигнал, чтобы на звук можно было определить, где вход, - добавила Марина Лысенко.

Сотрудник администрации Маргарита Шаготская отметила, что установку высоких бордюров нужно обдумать, поскольку они будут мешать инвалидам-колясочникам.

- Будем искать варианты решения этой проблемы, чтобы удобно было всем. А по поводу звукового оповещателя напишем письмо руководству Фонда социального страхования, - пообещала Маргарита Шаготская, главный специалист сектора управления социальной работы с населением администрации Хабаровска.

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