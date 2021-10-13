Бюджет Хабаровского края на 2022 год примут в ноябре Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Проект бюджета на следующий год рассмотрят в Законодательной думе Хабаровского края. Окончательный документ подготовят после двух чтений.

Законопроект уже прошел публичные слушания. Как сообщили в пресс-службе закдумы, 12 октября прошло заседание постоянного комитета думы по бюджету, налогам и экономическому развитию. Депутаты ознакомились с необходимыми документами и материалам и утвердили заключение о соответствии проекта требованиям законодательства.

Для принятия бюджета на 2022 год проект рассмотрят в двух чтениях. Первое состоится 19 октября. Через месяц, 10 ноября, пройдет второе чтение.

Напомним, ранее процедура принятия законопроекта о бюджете длилась дольше. Однако в сентябре этого года краевой парламент утвердил закон, по которому сокращается срок рассмотрения проекта до двух чтений. Это сделали, чтобы раньше доводить лимиты бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств, распределять средства местным бюджетам региона и в более ранние сроки заключать контракты.

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