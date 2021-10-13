Жители Хабаровска жалуются на ржавую воду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жалобы от хабаровчан поступают в администрацию города. Жители разных районов возмущены качеством горячего водоснабжения, их не устраивает ржавый цвет воды.

В управлении энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций пояснили, что подобные изменения связаны с началом отопительного сезона.

Система теплоснабжения города проектировалась в 1950-х годах. По задумке, она построена двухтрубной с открытой системой горячего водоснабжения. В администрации пояснили, что при такой системе считается нормой, что горячая вода в период начала подачи отопления становится ржавой и мутной. Кроме этого, в 70% домов в Хабаровске горячая вода поступает через открытый разбор из системы теплоснабжения. Это тоже является фактором низкого качества воды в период запуска тепла.

Для изменения ситуации необходимо, чтобы жильцы приняли решение о переходе к закрытой системе водоснабжения. Тогда принцип действия подачи горячей воды изменится. Холодная вода будет подогреваться в доме и подаваться в квартиры. В МУП «Водоканал» пояснили, что готовы дополнительно подавать холодную воду.

Основным преимуществом закрытой системы водоснабжения считается уменьшение счетов за коммуналку. Жители многоэтажек по улицам Марсовой, 3 и Ким Ю Чена, 30 уже перешли на другую систему. Плата за коммунальные услуги в этих домах уменьшилась на 10-15% за горячую воду и на 38-60% за отопление.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.