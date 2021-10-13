Первый снег выпадет в Хабаровске на этой неделе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Очередной циклон придет в Хабаровский край в ближайшие дни. Как сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 16-18 октября ожидается снег на территории южных, центральных и части северных районов края. Наиболее активно циклон будет бушевать в Советской Гавани, Ванино, а также Николаевском и Ульчском районе.

Синоптики предупреждают, что помимо снега из-за циклона на дорогах образуется гололедица и будет дуть сильный ветер до 15-20 метров в секунду. Днем температура воздуха составит от +8 до +10 градусов.

В ГУ МЧС России по Хабаровскому краю добавили, что из-за сильного ветра и налипшего на проводах снега есть риск возникновения аварийных ситуаций на объектах энергоснабжения. Кроме этого, обрыв проводов возможен при обрушении деревьев.

Возможны изменения и в работе междугороднего транспорта на федеральных и краевых дорогах (Р-297 «Хабаровск - Биробиджан» - мостовой переход, А-370 «Уссури» Хабаровск - Владивосток, А-375 «Восток» Хабаровск - Находка, А-376 «Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре», «Комсомольск-на-Амуре - Амурск», «Селихино - Николаевск-на-Амуре»). При планировании поездок уточните информацию заранее.

- Силы и средства МЧС и РСЧС находятся в режиме готовности к надвигающемуся циклону. Единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований и дежурные смены министерств и ведомств также готовы к изменению погодных условий, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю настоятельно рекомендует соблюдать правила личной безопасности: водителям быть внимательными на дороге, пешеходам правильно подобрать обувь, рыбакам и охотникам отменить запланированные выезды.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по номеру телефона пожарно-спасательной службы - «101» и по единому номеру вызова экстренных служб - «112».

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