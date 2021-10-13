Масштабный ремонт дворов завершится в Хабаровске в конце октября Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске подходит к концу масштабный ремонт дворов. Завершение ремонтных работ обсудили на заседании комитета хабаровской городской думы.

Дворы города ремонтируются в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы». На 2021 год было запланировано благоустройство 152 дворовых территорий. 127 из них финансируются из средств, выделенных Хабаровску по инициативе губернатора края Михаила Дегтярева. На ремонт остальных дворов выделены деньги из бюджета города и края.

Как пояснили в пресс-службе администрации Хабаровска, 23 придомовые площадки, финансируемые из краевого бюджета, уже сданы. Три - в работе. 15 октября начнутся работы в еще одном дворе. Из остальных 127 дворов выполнен ремонт в 55. Сейчас ведутся работы на 66 дворовых территориях. На остальных шести дворах строители начнут работать в ближайшее время.

30 октября планируется закончить досрочно все ремонтные работы.

Собственников приглашают принять участие в софинансировании благоустройства их придомовых территорий.

- Сейчас у собственников есть возможность получить муниципальный грант на благоустройство придомовых территорий. Такой грант предоставляется на условиях софинансирования. Администрация может выделить не более 67% от общей стоимости проекта. Таким образом, можно получить до 1 миллиона рублей на асфальтирование территории или до 500 тысяч на установку детского или спортивного городка, - рассказал Антон Песляк, начальник отдела управления ЖКХ и ЭЖФ.

В администрации города пояснили, что в 2021 году по такому принципу благоустроят 77 дворовых территорий: из них 29 дворов, 47 разных площадок и даже обустройство места для сбора твердых коммунальных отходов. Общая сумма расходов - 72,4 миллиона рублей. Из них 30,3 миллиона выделено из бюджета города.

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