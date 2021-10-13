В центре Хабаровска невнимательный водитель сбил женщину Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередное ДТП с участием пешехода произошло в Хабаровске. В социальных сетях появилась информация с места происшествия.

ДТП произошло по адресу Амурский бульвар, 62. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Судя по всему, водитель иномарки не успел вовремя остановиться и сбил пешехода. Он незамедлительно выбежал из автомобиля и стал оказывать первую помощь пострадавшей. Женщину увезли на машине скорой помощи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Сотрудники ГИБДД Хабаровского края настоятельно рекомендуют соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дороге.

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