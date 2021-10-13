Пробки в Хабаровске: движение встало во всех районах города Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 13 октября пробки в Хабаровске достигли шести баллов. Хабаровчане часами стоят на одном месте.

Дольше всего автолюбителям придется стоять на нескольких улицах города. Хуже всего ситуация на улице Павла Морозова. Там до сих пор ведутся ремонтные работы, в связи с этим дорога перекрыта. Пробка продолжается на улице Шевчука. С начала ремонта на Павла Морозова, пробки там не прекращаются. Жители города вынуждены выезжать из дома раньше, чем обычно, и тратить на дорогу по несколько часов.

Ремонтные работы ведутся и на проспекте 60-летия Октября. Там тоже большое скопление машин стоят в пробке.

Большой поток машин на улице Ленина от гостиницы «Амур» до Театра кукол, на Большой улице от развязки до улицы Пугачева, на Муравьева-Амурского от поворота на Фрунзе до улицы Карла Маркса, там пробка продолжается. Так же затруднено движение на Запарина от поворота на улицу Серышева до Амурского бульвара и до улицы Ленина, на улице Волочаевской от Молдавского переулка и от Уссурийской улицы до Гамарника.

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