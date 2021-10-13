Погода в Хабаровске 14 октября 2021: ухудшение погоды

Погода в Хабаровске 14 октября 2021: небольшой дождь Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

14 октября в Хабаровске пройдет небольшой дождь. Днем температура воздуха поднимется до +15 градусов. Ночью от +5 до +7. Скорость южного ветра составит 9-14 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС региона.

На юге края местами кратковременный дождь. В светлое время суток ожидается от +12 до +17 градусов. Ночью - от +4 до +9. Скорость юго-западного ветра составит до 12 метров в секунду.

В центральных районах также возможны небольшие осадки. В течение дня столбики термометров покажут от +8 до +16 градусов. Ночью ожидаются заморозки: от 0 до +8 градусов. Ветер юго-западный 4-14 метров в секунду.

На севере региона местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. На побережье Охотского и Аяно-Майского районов порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. На остальной территории от 8 до 13 метров. Днем ожидается от 0 до +9 градусов. Ночью - от -5 до +6.

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