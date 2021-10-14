В Хабаровском крае за сутки коронавирус выявили у 301 человека
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Хабаровском крае за сутки коронавирус был обнаружен у 301 человека. Об этом сообщили в минздраве региона.
Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 151, в районе Лазо - 27, в Вяземском - 25, в Николаевском - 22, в Хабаровском - 19, в Верхнебуреинском - 18, в Комсомольском - 10. В остальных районах наблюдаются единичные случаи заражений.
- Выздоровели 282 жителя края, 34 находятся в тяжелом состоянии, 18 подключены к аппаратам ИВЛ. Двое скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 1986 коек для ковид-больных. Свободны 516.
КОНКРЕТНО
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 87 784 случая коронавируса;
81 544 человека выздоровело;
5506 находятся на лечении (1470 в стационаре, амбулаторно 3936);
Скончались 844 человека.
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