В Хабаровском крае за сутки коронавирус выявили у 301 человека Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае за сутки коронавирус был обнаружен у 301 человека. Об этом сообщили в минздраве региона.

Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 151, в районе Лазо - 27, в Вяземском - 25, в Николаевском - 22, в Хабаровском - 19, в Верхнебуреинском - 18, в Комсомольском - 10. В остальных районах наблюдаются единичные случаи заражений.

- Выздоровели 282 жителя края, 34 находятся в тяжелом состоянии, 18 подключены к аппаратам ИВЛ. Двое скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 1986 коек для ковид-больных. Свободны 516.

КОНКРЕТНО

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 87 784 случая коронавируса;

81 544 человека выздоровело;

5506 находятся на лечении (1470 в стационаре, амбулаторно 3936);

Скончались 844 человека.

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