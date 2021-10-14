Больницы в Хабаровском крае переводят в режим ковид-госпиталей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае переводят больницы в режим ковид-госпиталей. Это связано с увеличением числа заболевших коронавирусом в регионе, сообщили в правительстве края.

– В 15 медицинских учреждениях развернуто 1986 коек под COVID-19, загруженность составляет 74%, свободно 519 коек. Количество СКТ увеличилось: если раньше проводили порядка 300 исследований в день в 10 центрах, сейчас эта цифра составляет 540. Можно говорить, что регион вступает в 4 волну коронавирусной инфекции, – рассказал и.о. заместителя министра здравоохранения края – начальника управления организации медицинской помощи населению Алексей Веселов.

В последние дни наблюдалось увеличение числа тяжелобольных ковидом. На протяжение нескольких дней сообщалось о том, что их количество превышает 40 человек, что вдвое больше тех значений, которые фиксировались несколько месяцев подряд.

Летальность от ковида, наоборот, снизилась. С начала недели ежесуточно болезнь уносит до двух человеческих жизней. И это на 50% ниже обычных цифр.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.