Больницы в Хабаровском крае переводят в режим ковид-госпиталей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровском крае переводят больницы в режим ковид-госпиталей. Это связано с увеличением числа заболевших коронавирусом в регионе, сообщили в правительстве края.
– В 15 медицинских учреждениях развернуто 1986 коек под COVID-19, загруженность составляет 74%, свободно 519 коек. Количество СКТ увеличилось: если раньше проводили порядка 300 исследований в день в 10 центрах, сейчас эта цифра составляет 540. Можно говорить, что регион вступает в 4 волну коронавирусной инфекции, – рассказал и.о. заместителя министра здравоохранения края – начальника управления организации медицинской помощи населению Алексей Веселов.
В последние дни наблюдалось увеличение числа тяжелобольных ковидом. На протяжение нескольких дней сообщалось о том, что их количество превышает 40 человек, что вдвое больше тех значений, которые фиксировались несколько месяцев подряд.
Летальность от ковида, наоборот, снизилась. С начала недели ежесуточно болезнь уносит до двух человеческих жизней. И это на 50% ниже обычных цифр.
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