Упавший плафон едва не попал в младенца в Хабаровске: «Не знаю, как он нас не убил». Фото: стоп-кадр видео reporter.khv
Молодая семья, гуляющая накануне с младенцем в коляске по Хабаровску, едва не пострадала от фонарного столба. Прямо перед носом пары упал плафон с него. Видео этого попало в Сеть.
— Перед нами шел парень с собакой. И тут плафон упал. Я не знаю, как он нас не убил. Меня всю трясет, — говорит девушка за кадром.
Горожане утверждают, что видели в городе и другие фонари с плохо закрепленными плафонами. Фото: стоп-кадр видео reporter.khv
В ролике попутно молодой отец успокаивает на руках кроху.
В комментариях под постом подписчики отметили, что в городе иногда встречаются плохо закрепленные плафоны. Например, на улице Калинина. Горожане посоветовали обращаться в коммунальные службы и заблаговременно сообщать о возможной опасности.
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