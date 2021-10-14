Марат Хуснуллин сообщил, что набережную в Комсомольске-на-Амуре могут достроить на год раньше Фото: Евгения ГУСЕВА

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что строительство набережной в Комсомольске-на-Амуре планируется завершить как минимум на год раньше намеченного срока, в 2023 году. Об этом политик рассказал в своем инстаграм-аккаунте в ходе визита в Хабаровский край.

- Посмотрели ход строительства набережной - к сожалению, из-за высоких паводков не все удалось сделать - только первая очередь будет закончена, еще вторая и третья очереди, рассмотрели графики строительства, посмотрели возможность ускориться с 2024 года как минимум на 2022-2023 годы. Но первая очередь уже будет закончена до конца года, - поделился планами Хуснуллин.

Также в рамках рабочей поездки вице-премьер посетил стройку берегозащитных сооружений Комсомольска-на-Амуре. Он отметил, что работы ведутся в хорошем темпе, и завершить их можно за пару лет.

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