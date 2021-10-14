В Хабаровске может появиться отель от Radisson Hotel Group. Фото: инстаграм Radisson Hotel Group

В Хабаровске может появиться отель от Radisson Hotel Group. Международный гостиничный оператор настроен осваивать территорию Дальнего Востока, сообщает ТАСС.

По словам вице-президента по развитию бизнеса компании Дэвида Дженкинса, это перспективное туристическое направление. Он лично посетил Камчатку, Владивосток и Хабаровск.

- Хотя это дальние регионы, рынок там очень перспективный, есть очень интересные для туризма места, - сказал Дженкинс.

На сегодняшний день в портфеле Radisson Hotel Group в России насчитывается 43 действующих и готовящихся к открытию отеля.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.