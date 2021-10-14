В Хабаровске может появиться отель от Radisson Hotel Group. Фото: инстаграм Radisson Hotel Group
В Хабаровске может появиться отель от Radisson Hotel Group. Международный гостиничный оператор настроен осваивать территорию Дальнего Востока, сообщает ТАСС.
По словам вице-президента по развитию бизнеса компании Дэвида Дженкинса, это перспективное туристическое направление. Он лично посетил Камчатку, Владивосток и Хабаровск.
- Хотя это дальние регионы, рынок там очень перспективный, есть очень интересные для туризма места, - сказал Дженкинс.
На сегодняшний день в портфеле Radisson Hotel Group в России насчитывается 43 действующих и готовящихся к открытию отеля.
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