В Хабаровске пассажиры такси устроили стычку с водителем. Фото: стоп-кадр видео инстаграм @criminal_khv

В Хабаровске пассажиры такси устроили стычку с водителем. Двое мужчин заявили, что проезд оплачивать не будут, и едва не перешли к грубой силе.

Происходящее на улице сняла на видео девушка-очевидец. На выложенных в сеть кадрах двое мужчин выясняют отношения. Один из них, не стесняясь в выражениях, угрожающе двигается в сторону оппонента и требует, чтобы тот отдал его вещи, которые остались в машине.

Водитель в ответ заявляет, что машину откроет только после того, как ему заплатят за поездку. В это же время второй пассажир отчаянно стучит по стеклам авто.

На этом съемка обрывается. В комментариях подписчики разделились на два лагеря: одни считают, что имел место национальный конфликт. Другие уверены, что неважно, к какой национальности относят агрессоры. Вся проблема в том, что они повели себя непорядочно.

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