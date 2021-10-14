Экс-сотрудник МЧС из Хабаровского края осужден за взятку
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровском крае за взятку ответит бывший сотрудник МЧС. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина получил 80 тысяч рублей.
- Установлено, что обвиняемый, являясь начальником службы материально-технического обеспечения поисково-спасательных работ Федерального государственного казенного учреждения «Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России», в период времени с июня 2017 года по январь 2018 года получил взятку, которой распорядился по своему усмотрению, - рассказали в ведомстве.
Сделку, которую провел бывший служащий поисково-спасательного отряда, признали ничтожной, а полученные за нее деньги отправят в казну.
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