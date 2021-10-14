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Происшествия14 октября 2021 6:53

Три автобуса в час пик столкнулись в Хабаровске

Авария произошла утром на проспекте 60-летия Октября
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Три автобуса в час-пик столкнулись в Хабаровске

Три автобуса в час-пик столкнулись в Хабаровске

Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске в час пик столкнулись три автобуса. Авария произошла около восьми утра на проспекте 60-летия Октября, сообщили в ГИБДД города.

Как отметили в ведомстве, авария на остановке произошла из-за того, что водитель одного из автобусов грубо нарушил правила дорожного движения.

ДТП обошлось без жертв, однако один из пассажиров получил небольшие травмы. Для 47-летнего хабаровчанина вызвали бригаду скорой помощи. Его осмотрели на месте происшествия.

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