Три автобуса в час-пик столкнулись в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске в час пик столкнулись три автобуса. Авария произошла около восьми утра на проспекте 60-летия Октября, сообщили в ГИБДД города.

Как отметили в ведомстве, авария на остановке произошла из-за того, что водитель одного из автобусов грубо нарушил правила дорожного движения.

ДТП обошлось без жертв, однако один из пассажиров получил небольшие травмы. Для 47-летнего хабаровчанина вызвали бригаду скорой помощи. Его осмотрели на месте происшествия.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.