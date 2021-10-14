Три автобуса в час-пик столкнулись в Хабаровске
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
В Хабаровске в час пик столкнулись три автобуса. Авария произошла около восьми утра на проспекте 60-летия Октября, сообщили в ГИБДД города.
Как отметили в ведомстве, авария на остановке произошла из-за того, что водитель одного из автобусов грубо нарушил правила дорожного движения.
ДТП обошлось без жертв, однако один из пассажиров получил небольшие травмы. Для 47-летнего хабаровчанина вызвали бригаду скорой помощи. Его осмотрели на месте происшествия.
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