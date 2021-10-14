На котельной в Хабаровском крае погиб рабочий Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

ЧП случилось на котельной в Николаевске-на-Амуре. Там погиб рабочий. О происшествии сообщили в СУСК Хабаровского края.

- Установлено, что в октябре 2021 года при демонтаже теплообменника в котельной в Николаевском районе Хабаровского края работник обслуживающего предприятия 1958 года рождения получил производственную травму, которая повлекла его смерть, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас на месте ЧП работают эксперты. Следователи допрашивают свидетелей. Заведено уголовное дело по статье за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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