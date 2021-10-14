Сексуальная экс-участница «Дом-2» из Хабаровска устроила жаркую фотосессию в ванной

На ее аккаунт в Instagram подписаны 386 тысяч человек. Фото: страница Аниты в Instagram

Экс-участница шоу «Дом-2», хабаровчанка Анита Кобелева продолжает удивлять подписчиков и после ухода из скандальной программы. Одна из самых ярких девушек телестройки устроила жаркую фотосессию в ванной. Девушка не стесняется показывать свое тело даже будучи беременной.

Анна, а по паспорту Аниту Кобелеву зовут именно так, родилась в Хабаровске. Здесь она успела поучиться в двух университетах: сначала в ТОГУ, а затем в ДВГУПС. Однако в 22 года красотка сделала выбор в пользу участия в нашумевшем российском шоу. Проект «Дом-2» принес девушке популярность, и сейчас на ее аккаунт в Instagram подписаны 386 тысяч человек.

Красотка успела поучиться в двух хабаровских вузах. Фото: страница Аниты в Instagram

После ухода с телепроекта Анита продолжила строить любовь с другим бывшим участником шоу Федором Стрелковым. От него хабаровчанка, перебравшаяся в Москву, сейчас ждет ребенка.

Удивлять подписчиков жаркими фото в своем аккаунте девушке не впервой. Вот и сейчас она публикует свои полуобнаженные фото, ничуть не стесняясь округлившегося живота.